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Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье 20–23 февраля
Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Расписание общественного транспорта изменится в Подмосковье 20–23 февраля

Кирилл Николаев

Транспорт

Автобусы, троллейбусы и трамваи в Подмосковье в субботу, 20 февраля, будут работать по расписанию пятницы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отмечается, что в воскресенье, 21 февраля, общественный транспорт будет работать по расписанию субботы, а 22 и 23 февраля — по расписанию воскресенья. С 24 февраля работа транспорта возобновится в привычном режиме.

Кроме того, В День защитника Отечества, 23 февраля, электрички Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) будут курсировать по расписанию воскресенья, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что ЦППК закупит 19 электричек для Московской железной дороги (МЖД).Закупка проводится в четыре лота с общей максимальной ценой в 14,1 миллиарда рублей.

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