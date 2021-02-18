ЦППК закупит 19 электричек для Московской железной дороги

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«Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) объявила тендер на поставку 19 электропоездов для Московской железной дороги. Такие данные размещены на портале госзакупок.

— Заключение договора поставки электропоездов постоянного тока, предназначенных для обеспечения пригородных пассажирских перевозок на участках железных дорог РФ, — значится объект конкурса.

Закупка проводится в четыре лота с общей максимальной ценой в 14,1 миллиарда рублей.

В качестве места поставки ЦППК указала моторвагонные депо Московской железной дороги. Срок поставки по каждому лоту разный, но в течение 2021 года. Каждая электричка состоит из 11 вагонов.

Итоги конкурса подведут 9 марта, передает РИА Новости.

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