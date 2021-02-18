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ЦППК закупит 19 электричек для Московской железной дороги
Фото: АГН Москва

ЦППК закупит 19 электричек для Московской железной дороги

Юлия Курганова

Транспорт

«Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) объявила тендер на поставку 19 электропоездов для Московской железной дороги. Такие данные размещены на портале госзакупок.

— Заключение договора поставки электропоездов постоянного тока, предназначенных для обеспечения пригородных пассажирских перевозок на участках железных дорог РФ, — значится объект конкурса.

Закупка проводится в четыре лота с общей максимальной ценой в 14,1 миллиарда рублей.

В качестве места поставки ЦППК указала моторвагонные депо Московской железной дороги. Срок поставки по каждому лоту разный, но в течение 2021 года. Каждая электричка состоит из 11 вагонов.

Итоги конкурса подведут 9 марта, передает РИА Новости.

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