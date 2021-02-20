Сергей Собянин сообщил о старте конкурса на лучшие инновационные туристические продукты

Фото: АГН «Москва»

Почти 13 миллионов гостей приняла столица в период пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, на данный момент инфекция постепенно отступает, а Россия готовится к открытию границ. Чтобы поддержать отрасль, власти объявили конкурс на лучшие инновационные туристические продукты.

— Победители получат поддержку экспертов, смогут найти инвесторов и корпоративных партнеров, протестировать свои технологии и выйти на международные рынки, — написал глава города.

Заявку можно подать до 19 марта на платформе Московского инновационного кластера.

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