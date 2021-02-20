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Синоптик рассказала, когда в Москву придет оттепель
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказала, когда в Москву придет оттепель

Юлия Ямпольская

Город

В конце февраля в Москву придет оттепель. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

По ее словам, уже с 25 февраля столбик термометра опустится до нуля градусов.

Также заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что потепление будет длиться недолго. В начале первого месяца весны в столичный регион вернутся морозы.

— Мы плавно идем к весне. Ночью 25 февраля мы ожидаем от минус 13 до минус 18 градусов, днем — от минус 5 до минус 10 градусов, облачно и небольшой снег, — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, 27–28 февраля ожидается от минус 5 до минус 8 градусов, а в начале марта придет антициклон — будет расти атмосферное давление.

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