Синоптик рассказала, когда в Москву придет оттепель
В конце февраля в Москву придет оттепель. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
По ее словам, уже с 25 февраля столбик термометра опустится до нуля градусов.
Также заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что потепление будет длиться недолго. В начале первого месяца весны в столичный регион вернутся морозы.
— Мы плавно идем к весне. Ночью 25 февраля мы ожидаем от минус 13 до минус 18 градусов, днем — от минус 5 до минус 10 градусов, облачно и небольшой снег, — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, 27–28 февраля ожидается от минус 5 до минус 8 градусов, а в начале марта придет антициклон — будет расти атмосферное давление.
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