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Столичные улицы украсят праздничными плакатами и открытками к 23 Февраля
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные улицы украсят праздничными плакатами и открытками к 23 Февраля

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, улица Новый Арбат, 28 Карта всех событий

К Дню защитника Отечества на улицах Москвы развесят около 400 праздничных плакатов и открыток. Об этом рассказали в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства.

В ведомстве добавили, что поздравления появятся на билбордах, стендах с афишами, на остановках. Кроме того, на медиафасадах зданий в Москве в течение трех дней будут транслироваться поздравительные видео с изображением военных и российского флага.

— В честь Дня защитника Отечества на медиафасадах домов-«книжек» на улице Новый Арбат, а также на здании Центрального телеграфа будут показаны тематические видеоролики. На домах-«книжках» видеоролик ко Дню защитника Отечества москвичи смогут увидеть уже 21 февраля в 17:55, — говорится в сообщении.

Вечером 23 февраля в столице включат праздничную подсветку, а фасады зданий украсят к празднику. Так, на фасаде Госдумы появятся праздничное панно и российские флаги, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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