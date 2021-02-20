Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
США выслали в Германию бывшего охранника концлагеря
Фото: flickr.com/fdecomite

США выслали в Германию бывшего охранника концлагеря

Никита Абрамов

В мире

США выслали в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме 95-летнего Карла Бергера. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил журнал Spiegel.

Власти приняли решение о депортации еще в 2020 году, ссылаясь на то, что военные преступники не могут получить защиту в США. Сообщается, что Бергер работал охранником в концлагере недалеко от Меппена в Нижней Саксонии.

Бергер не стал отрицать, что являлся охранником концлагеря, при этом заявив, что всего лишь выполнял приказы начальства.

На данный момент неизвестно, будут ли судить Бергера в Германии.

Читайте также: Бывшей секретарше коменданта концлагеря предъявили обвинение в Германии

депортация из страныСШАГермания
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто ближе к Христу: знатоки или исполнители?

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте