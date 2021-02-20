США выслали в Германию бывшего охранника концлагеря
США выслали в Германию бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме 95-летнего Карла Бергера. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил журнал Spiegel.
Власти приняли решение о депортации еще в 2020 году, ссылаясь на то, что военные преступники не могут получить защиту в США. Сообщается, что Бергер работал охранником в концлагере недалеко от Меппена в Нижней Саксонии.
Бергер не стал отрицать, что являлся охранником концлагеря, при этом заявив, что всего лишь выполнял приказы начальства.
На данный момент неизвестно, будут ли судить Бергера в Германии.
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