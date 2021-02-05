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Бывшей секретарше коменданта концлагеря предъявили обвинение в Германии
Фото: flickr.com/Caribb

Бывшей секретарше коменданта концлагеря предъявили обвинение в Германии

Кирилл Николаев

В мире

В Германии выдвинуты обвинения в отношении 95-летней бывшей секретарши коменданта концлагеря Штутгоф из-за причастности к убийствам около десяти тысяч узников и попыткам убийств. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил старший прокурор Петер Мюллер-Раков.

По его словам, обвинения выдвинуты против бывшей секретарши коменданта концлагеря Штутгоф, сообщает РИА Новости.

Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории Польши. Всего в лагере погибли около 65 тысяч узников.

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