Бывшей секретарше коменданта концлагеря предъявили обвинение в Германии

Фото: flickr.com/Caribb

В Германии выдвинуты обвинения в отношении 95-летней бывшей секретарши коменданта концлагеря Штутгоф из-за причастности к убийствам около десяти тысяч узников и попыткам убийств. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил старший прокурор Петер Мюллер-Раков.

По его словам, обвинения выдвинуты против бывшей секретарши коменданта концлагеря Штутгоф, сообщает РИА Новости.

Нацистский концентрационный лагерь Штутгоф был создан в 1939 году на территории Польши. Всего в лагере погибли около 65 тысяч узников.

Читайте также: «Ухудшили почти все»: немецкий политик раскритиковал санкции против России