До семи сантиметров снега выпадет в Москве 24 и 25 февраля
За 24 и 25 февраля в столице выпадет до семи сантиметров снега. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, в эти дни в Московской области может выпасть до десяти сантиметров снега. Больше всего снега выпадет 24 февраля, а 25 февраля осадки пойдут на убыль, сообщает РИА Новости.
Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель.
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