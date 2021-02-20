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До семи сантиметров снега выпадет в Москве 24 и 25 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

До семи сантиметров снега выпадет в Москве 24 и 25 февраля

Кирилл Николаев

Город

За 24 и 25 февраля в столице выпадет до семи сантиметров снега. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в эти дни в Московской области может выпасть до десяти сантиметров снега. Больше всего снега выпадет 24 февраля, а 25 февраля осадки пойдут на убыль, сообщает РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель.

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