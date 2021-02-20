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Ученый из Центра Гамалеи оценил опасность птичьего гриппа H5N8
Фото: «Вечерняя Москва»

Ученый из Центра Гамалеи оценил опасность птичьего гриппа H5N8

Олег Сыров

Здоровье

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о инфицировании человека штаммом H5N8 птичьего гриппа.

— Если бы он представлял опасность, уже были бы известны подтвержденные случаи передачи от человека к человеку, — сказал ученый в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам вирусолога, несколько человек могли заболеть напрямую от птиц в условиях высокой концентрации вируса. Это подтверждается тем, что все инфицированные, о которых известно, работают на птицефабрике в тесном контакте с большим количеством пернатых.

В любом случае известие об инфицировании человека от птицы необычно, заметил Альтштейн. Ведь птичий грипп «в своем обычном виде людям не передается».

— Надо подождать несколько дней. В настоящее время, очевидно, семьи инфицированных и все, с кем они контактировали, находятся под наблюдением. В таких случаях людей помещают на карантин. Если болезнь станет распространяться, ее сразу купируют, — сказал доктор.

Альтштейн выразил надежду, что передачи штамма вируса H5N8 от человека к человеку не произойдет и новой угрозы для здоровья людей не будет.

В субботу, 20 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о подтверждении первого случая инфицирования человека штаммом H5N8 птичьего гриппа на юге России. Заразились семь сотрудников птицефабрики.

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