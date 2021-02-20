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Центр «Вектор» готов начать разработку вакцины от нового штамма птичьего гриппа
Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

Центр «Вектор» готов начать разработку вакцины от нового штамма птичьего гриппа

Никита Абрамов

Здоровье

Научный центр «Вектор» Роспотребнадзора готов приступить к разработке вакцины от новой разновидности птичьего гриппа H5N8. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил глава центра Ринат Максютов.

— Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, — рассказал Максютов в эфире Первого канала.

Данная тест-система позволит быстро выявлять случаи заболевания гриппом у пациентов, а также оперативно принимать решение о начале лечения.

Также он добавил, что на данный момент уже можно начать работу по созданию «кандидатного вакцинного штамма».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 птичьего гриппа. Заболевание выявили у семерых сотрудников птицефабрики на юге России.

Читайте также: Ученый из Центра Гамалеи оценил опасность птичьего гриппа H5N8

Роспотребнадзоргриппвакцина
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