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Уличные парковки будут бесплатными в Москве 22 и 23 февраля
Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

Уличные парковки будут бесплатными в Москве 22 и 23 февраля

Кирилл Николаев

Город

Уличные парковки будут бесплатными в столице 22 и 23 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что в эти дни парковки со шлагбаумами останутся платными. Водителей призвали не нарушать правила парковки в праздничные дни.

В Дептрансе добавили, что в воскресенье, 21 февраля, уличные парковки будут работать в обычном режиме.

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