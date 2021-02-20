ВЦИОМ: женщины и мужчины высказались за равноправное участие в домашнем хозяйстве

Фото: Пресс-служба Госдумы

Большинство жителей России считают, что мужчина и женщина должны принимать равное участие в ведении домашнего хозяйства. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам исследования, российские женщины в большей степени выступают за равноправие в домашних делах, чем мужчины: 89 процентов и 81 процент опрошенных соответственно.

В свою очередь семь процентов граждан считают, что заниматься домашними делами должна исключительно женщина, а пять процентов придерживаются мнения, что заниматься домашними делами должен мужчина.

Также два процента россиян считают, что при распределении ведения домашнего хозяйства должен учитываться уровень занятости мужчины и женщины, а один процент респондентов не представляют себе, как распределить домашние дела, пишет Интерфакс.

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