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В МВД предложили хранить отпечатки пальцев до столетия россиян
Фото: «Вечерняя Москва»

В МВД предложили хранить отпечатки пальцев до столетия россиян

Татьяна Плотникова

Общество

Министерство внутренних дел РФ выступило с инициативой увеличить срок хранения дактилоскопической информации.

Согласно предлагаемым поправкам в закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, может быть пролонгирован до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет.

При этом действующая редакция закона предполагает хранение такой информации до 80-летия человека либо до его кончины.

В МВД мотивируют необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев увеличением количества россиян старше 80 лет. По достижении этого возраста возрастает вероятность заболеваний, которые приводят к потере памяти.

При этом в МВД подчеркивают, что реализация поправок не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений МВД России и государственных органов власти, а также выделения дополнительного финансирования, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта предложило масштабное внедрение биометрии в российских аэропортах.

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