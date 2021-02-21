Следком рассказал о задержаниях по делу об обрушении цеха в Норильске

Фото: sledcom.ru / СК РФ

Четыре человека задержаны в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при обрушении в здании фабрики в Норильске. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали в главке Следственном комитете РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Как уточняет пресс-служба ведомства, задержанные — сотрудники руководства фабрики и подрядной организации: 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», отвечающий за допуск сотрудников к работам.

По версии следствия, в июле 2018 года при обследовании стройконструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению. Было принято решение о проведении ремонтных работ. Однако их не начали в установленные сроки из-за бездействия подозреваемых сотрудников фабрики.

Лишь в феврале 2021 года сотрудники подрядной организации «Норильскникельремонт» начали укреплять несущие опоры и перекрытия. При этом работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации.

В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщается на официальном сайте СУСК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, обрушение на Норильской обогатительной фабрике произошло в ночь на субботу, 20 февраля, во время ремонтных работ по усилению конструкций. Площадь обрушения составила около тысячи квадратных метров. Погибли три человека.

Ранее по теме:

Названа предварительная причина обрушения на фабрике в Норильске

Тела еще двух рабочих обнаружили на месте обрушения цеха в Норильске