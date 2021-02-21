Стало известно о планах Трампа выступить с речью впервые после ухода с поста президента

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Бывший президент США Дональд Трамп произнесет речь впервые с момента, как он покинул пост главы государства. Об этом близкие к Трампу источники рассказали телеканалу CNN.

Бывший глава Белого дома расскажет о планах Республиканской партии и развитии консервативного движения в США. Отмечается, что вице-президент страны Майк Пенс отказался участвовать в данном выступлении. Однако организаторы конференции не оставляют надежду на то, что он изменит свое решение.

Анонсированное выступление Трампа состоится 28 февраля 2021 года. Бывший президент произнесет речь на Конференции консервативного политического действия в Орландо.

Ранее сообщалось, что бывший президент страны планирует возвращаться к общественной и политической жизни. По информации СМИ, он также планировал возобновить диалог с журналистами.

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