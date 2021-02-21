Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Стало известно о планах Трампа выступить с речью впервые после ухода с поста президента
Фото: whitehouse.gov/administration/president-trump

Стало известно о планах Трампа выступить с речью впервые после ухода с поста президента

Анастасия Волоснова

В мире

Бывший президент США Дональд Трамп произнесет речь впервые с момента, как он покинул пост главы государства. Об этом близкие к Трампу источники рассказали телеканалу CNN.

Бывший глава Белого дома расскажет о планах Республиканской партии и развитии консервативного движения в США. Отмечается, что вице-президент страны Майк Пенс отказался участвовать в данном выступлении. Однако организаторы конференции не оставляют надежду на то, что он изменит свое решение.

Анонсированное выступление Трампа состоится 28 февраля 2021 года. Бывший президент произнесет речь на Конференции консервативного политического действия в Орландо.

Ранее сообщалось, что бывший президент страны планирует возвращаться к общественной и политической жизни. По информации СМИ, он также планировал возобновить диалог с журналистами.

Читайте также: Дональд Трамп заявил, что Twitter «уже не тот»

импичментДональд Трамппрезидент
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте