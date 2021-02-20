Дональд Трамп заявил, что Twitter «уже не тот»

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что социальная сеть Twitter скучная и «уже не та». Также он уточнил, что не собирается туда возвращаться.

— Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, я считаю, что он стал очень скучным и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно, — рассказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax TV.

Также он подчеркнул, что не собирается возвращаться в эту социальную сеть.

Ранее соцсеть Twitter заблокировала аккаунт Трампа. Представители соцсети заявили, что ни при каких обстоятельствах не вернут аккаунт бывшему президенту США.

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