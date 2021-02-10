Twitter ни при каких условиях не согласится вернуть аккаунт Трампу

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Социальная сеть Twitter ни при каких условиях не согласится восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, даже если он будет вновь выдвигаться в президенты. Об этом рассказал в среду, 10 февраля, главный финансовый директор Twitter Нед Сегал.

— Наша политика заключается в том, что если кого-то удалили с платформы, то его удалили, будь это просто комментатор, финансист, бывший чиновник, — рассказал Сегал в интервью телеканалу MSNBC.

Представитель соцсети подчеркнул, что их правила, которые устроены так, чтобы не позволять никому призывать к насилию, одинаковы для всех. Также, по его словам, Трамп сейчас не отличается ничем от обычного чиновника.

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