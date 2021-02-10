Twitter ни при каких условиях не согласится вернуть аккаунт Трампу
Социальная сеть Twitter ни при каких условиях не согласится восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, даже если он будет вновь выдвигаться в президенты. Об этом рассказал в среду, 10 февраля, главный финансовый директор Twitter Нед Сегал.
— Наша политика заключается в том, что если кого-то удалили с платформы, то его удалили, будь это просто комментатор, финансист, бывший чиновник, — рассказал Сегал в интервью телеканалу MSNBC.
Представитель соцсети подчеркнул, что их правила, которые устроены так, чтобы не позволять никому призывать к насилию, одинаковы для всех. Также, по его словам, Трамп сейчас не отличается ничем от обычного чиновника.
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