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СМИ: В США началось уголовное расследование попыток Трампа отменить итоги выборов
Фото: facebook.com/WhiteHouse

СМИ: В США началось уголовное расследование попыток Трампа отменить итоги выборов

Кирилл Николаев

В мире

В США началось уголовное расследование попыток бывшего президента Дональда Трампа отменить итоги выборов в американском штате Джорджия. Об этом в среду, 10 февраля, сообщила газета The New York Times.

Уголовное дело возбудила прокуратура округа Фултон. Оно возбуждено в связи с январским телефонным звонком Трампа секретарю штата, республиканцу Брэду Раффенспергеру, когда бывший президент США пытался добиться изменения итогов выборов в штате Джорджия.

Прокурор округа Фултон Фани Уиллис направила письмо должностным лицам в правительстве с просьбой сохранить документы, связанные со звонком Трампа.

Напомним, 13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу.

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