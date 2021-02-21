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Сергей Собянин поздравил народную артистку России Веру Алентову с днем рождения
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин поздравил народную артистку России Веру Алентову с днем рождения

Анастасия Волоснова

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Веру Алентову. Послание было опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

— Талантливая актриса и яркая личность, вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства, приумножение традиций русской актерской школы. В театре и кино вами создана блистательная галерея женских образов, — написал глава города.

Мэр добавил, что желает развития творческим планам актрисы. По словам Сергея Собянина, фильмы с Верой Алентовой полюбились многим поколениям, в том числе зрителям, которые проживают за рубежом.

СПРАВКА «ВМ»

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года. Начала сниматься в кино с 1965 года. Ее дебютным фильмом стала картина «Дни летные». Любимым кино с известной актрисой у зрителей считается картина «Москва слезам не верит». В этом культовом фильме Алентова сыграла Екатерину Тихомирову, за что получила Государственную премию СССР.

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