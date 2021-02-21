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Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1807 пациентов за сутки
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1807 пациентов за сутки

Анастасия Волоснова

Город

В Москве еще 1807 пациентов вылечились от коронавируса за последние сутки. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

В столице зафиксировали 1602 новых случая коронавируса. Из них госпитализировали 773 пациента. Также известно, что за последние 24 часа скончались 52 человека с COVID-19.

Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1807 пациентов за суткиФото: Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Всего количество вылечившихся от коронавируса в Москве выросло до 884 615 человек.

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