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Тихановская заявила, что белорусская оппозиция «потеряла улицы»
Фото: Youtube / BBC News — Русская служба

Тихановская заявила, что белорусская оппозиция «потеряла улицы»

Никита Абрамов

В мире

Оппозиция в Белоруссии «потеряла улицы», поэтому на данный момент может создаться впечатление, что она проиграла. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщила бывший кандидат в президенты республики Светлана Тихановская.

— Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима над протестующими — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, бояться, — цитирует швейцарское издание Le Temps слова Тихановской.

Она уточнила, что на данный момент белорусская оппозиция готовится к дальнейшим действиям. По словам Тихановской, стратегия оппозиции заключается в том, чтобы оказывать постоянное давление на действующий режим до момента, когда люди опять будут готовы «выйти на улицы».

Также экс-кандидат в президенты республики добавила, что, возможно, в следующий раз белорусы «выйдут на улицы» весной.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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БелоруссияоппозицияСветлана Тихановская
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