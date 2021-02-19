США ввели визовые ограничения против 43 чиновников из Белоруссии

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Соединенные Штаты ввели визовые ограничения против 43 чиновников из Белоруссии по обвинениям в «подрыве демократии». Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в пятницу, 19 февраля.

— США предприняли действия в соответствии с президентской прокламацией 8015, наложив визовые ограничения на 43 лица в Белоруссии, ответственных за подрыв демократии. Таким образом, им в целом запрещен въезд в США, — сказано в письменном заявлении.

Уточняется, что в данный список попали высокопоставленные работники судов, руководство правоохранительных органов, судьи, прокуроры, работники вузов и рядовые сотрудники, которые задерживали участников акций протеста, передает РИА Новости.

Блинкен напомнил, что ранее США уже два раза вводили визовые ограничения против нескольких лиц в Белоруссии и России по этой же причине, в общей сложности против 66 человек.

США заявили, что не считают легитимными прошедшие ранее в Белоруссии президентские выборы и призывают к проведению новых выборов под международным наблюдением.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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