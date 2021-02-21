Один человек пострадал в результате пожара в подмосковном частном доме

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Россия, Москва, поселение Роговское, СНТ Простоквашино Карта всех событий

В пожаре в подмосковном поселении Роговском пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в воскресенье, 21 февраля.

Возгорание произошло в частном доме в СНТ «Простоквашино». Известно, что пожару присвоили первый ранг сложности. Площадь огня не уточняется.

В результате возгорания пострадал один человек. По предварительной информации, в доме может находиться еще один человек.

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