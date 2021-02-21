Частный дом загорелся в поселении Роговском

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Россия, Москва, поселение Роговское, СНТ Простоквашино Карта всех событий

В садовом товариществе в поселении Роговском произошло возгорание частного дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел в СНТ «Простоквашино». Помимо инцидента в доме наблюдается возгорание автомобиля. Дом и авто горят по всей площади, уточнил собеседник «ВМ».

Ранее сообщалось о ликвидации возгорания на северо-востоке Москвы.

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