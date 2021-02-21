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Пожарные ликвидировали возгорание на северо-востоке Москвы
Фото: «Вечерняя Москва»

Пожарные ликвидировали возгорание на северо-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Посланников переулок, 11/14 Карта всех событий

На северо-востоке столицы пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 21 февраля, в квартире дома по адресу Посланников переулок, 11/14. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания пострадал один человек, он находится в тяжелом состоянии.

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