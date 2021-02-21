Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пожар на складе в Балашихе локализовали на площади 300 квадратных метров
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пожар на складе в Балашихе локализовали на площади 300 квадратных метров

Анастасия Волоснова

Происшествия

Возгорание на складе в подмосковной Балашихе было локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области в воскресенье, 21 февраля.

Пожар произошел в Железнодорожном микрорайоне Балашихи по адресу улица Автозаводская, дом 30А. Уточняется, что огонь был локализован на площади 300 квадратных метров.

Как передает агентство городских новостей «Москва», информация о пострадавших не уточнялась.

Читайте также: Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен

МЧСвозгораниепожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте