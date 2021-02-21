Пожар на складе в Балашихе локализовали на площади 300 квадратных метров

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Возгорание на складе в подмосковной Балашихе было локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области в воскресенье, 21 февраля.

Пожар произошел в Железнодорожном микрорайоне Балашихи по адресу улица Автозаводская, дом 30А. Уточняется, что огонь был локализован на площади 300 квадратных метров.

Как передает агентство городских новостей «Москва», информация о пострадавших не уточнялась.

Читайте также: Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен