Пожар на складе в Балашихе локализовали на площади 300 квадратных метров
Возгорание на складе в подмосковной Балашихе было локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Московской области в воскресенье, 21 февраля.
Пожар произошел в Железнодорожном микрорайоне Балашихи по адресу улица Автозаводская, дом 30А. Уточняется, что огонь был локализован на площади 300 квадратных метров.
Как передает агентство городских новостей «Москва», информация о пострадавших не уточнялась.
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