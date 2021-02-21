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Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен
Фото: twitter.com/emercom_press

Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Промышленная улица, 11Ас1 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание на складе, расположенном на юге Москвы. Об этом в ночь на воскресенье, 21 февраля, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, пожар на складе на Промышленной улице ликвидирован в 23:53 по московскому времени в субботу, 20 февраля. Сведения о пострадавших не поступали, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в пятницу, 20 февраля, на складе по адресу улица Промышленная, дом 11а, строение 1. Площадь всего здания составляет две тысячи квадратных метров. Пожарные бригады смогли локализовать возгорание в 15:41 по московскому времени.

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