Крупный пожар на складе на юге Москвы потушен

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Россия, Москва, Промышленная улица, 11Ас1 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание на складе, расположенном на юге Москвы. Об этом в ночь на воскресенье, 21 февраля, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, пожар на складе на Промышленной улице ликвидирован в 23:53 по московскому времени в субботу, 20 февраля. Сведения о пострадавших не поступали, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в пятницу, 20 февраля, на складе по адресу улица Промышленная, дом 11а, строение 1. Площадь всего здания составляет две тысячи квадратных метров. Пожарные бригады смогли локализовать возгорание в 15:41 по московскому времени.

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