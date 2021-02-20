Пожарные локализовали возгорание склада на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Промышленная улица, 11А Карта всех событий

На юге Москвы локализовали пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на складе по адресу улица Промышленная, дом 11а, строение 1. Площадь всего здания составляет две тысячи квадратных метров.

Уточняется, что пожарные бригады смогли локализовать возгорание в 15:41 по московскому времени.

Из-за пожара движение по улице сильно осложнено. По словам источника, на месте работают шесть нарядов ДПС.

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