Около 200 человек эвакуировали из банка в Москве из-за прорванной трубы
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 14 Карта всех событий
Из банка на севере Москвы эвакуировали 200 человек из-за сработавшей в здании сигнализации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент произошел по адресу шоссе Энтузиастов, дом 14. Уточняется, что пожарная сигнализация сработала из-за прорванной в здании трубы.
До прибытия пожарной бригады из здания банка вывели 200 человек.
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