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Около 200 человек эвакуировали из банка в Москве из-за прорванной трубы
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Около 200 человек эвакуировали из банка в Москве из-за прорванной трубы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 14 Карта всех событий

Из банка на севере Москвы эвакуировали 200 человек из-за сработавшей в здании сигнализации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу шоссе Энтузиастов, дом 14. Уточняется, что пожарная сигнализация сработала из-за прорванной в здании трубы.

До прибытия пожарной бригады из здания банка вывели 200 человек.

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