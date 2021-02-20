МЧС не выявило превышения ПДК вредных веществ при пожаре на складе в Москве

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Россия, Москва, Промышленная улица, 11 Карта всех событий

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе в районе горящего на юге столицы склада не превышена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве в субботу, 20 февраля.

Пожар произошел по адресу улица Промышленная, дом № 11, строение 1. По данным ГУ МЧС России по столице, на втором этаже трехэтажного здания загорелись деревянные поддоны. Для тушения огня к месту происшествия направлено более 90 человек и 25 единиц техники.

Позднее выяснилось, что площадь пожара в столице увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. В здании были слышны хлопки и зафиксировано плотное задымление.

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