Территорию на юге Москвы оцепили из-за обнаружения снарядов военных времен

Фото: nekrasovka.mos.ru

Россия, Москва, улица Даниловский Вал, 22 Карта всех событий

На юге Москвы оцепили территорию из-за обнаружения боевых снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Боеприпасы были найдены в районе дома 22 по Даниловскому валу. Место было оцеплено специалистами.

Ранее сообщалось, что из банка в Москве эвакуировали порядка 200 человек из-за прорванной в здании трубы.

Читайте также: Девушка получила перелом челюсти и лишилась телефона в столичном клубе