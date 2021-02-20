Территорию на юге Москвы оцепили из-за обнаружения снарядов военных времен
Россия, Москва, улица Даниловский Вал, 22 Карта всех событий
На юге Москвы оцепили территорию из-за обнаружения боевых снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Боеприпасы были найдены в районе дома 22 по Даниловскому валу. Место было оцеплено специалистами.
Ранее сообщалось, что из банка в Москве эвакуировали порядка 200 человек из-за прорванной в здании трубы.
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