Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров
Площадь пожара на складе на юге Москвы увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 20 февраля.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 400 квадратных метров. Из здания были слышны хлопки и зафиксировано плотное задымление.
По данным ГУ МЧС России по столице, на втором этаже трехэтажного здания загорелись деревянные поддоны. Для тушения огня к месту происшествия направлено более 50 человек, задействовано 20 единиц техники.
Напомним, о пожаре на складе по адресу улица Промышленная, дом № 11, строение 1 стало известно в субботу.
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