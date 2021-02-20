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Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров
Фото: ГУ МЧС России по Москве

Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 11с1Карта всех событий

Площадь пожара на складе на юге Москвы увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 20 февраля.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 400 квадратных метров. Из здания были слышны хлопки и зафиксировано плотное задымление.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

По данным ГУ МЧС России по столице, на втором этаже трехэтажного здания загорелись деревянные поддоны. Для тушения огня к месту происшествия направлено более 50 человек, задействовано 20 единиц техники.

Напомним, о пожаре на складе по адресу улица Промышленная, дом № 11, строение 1 стало известно в субботу.

Читайте также: Трех человек спасли при тушении пожара в жилом доме на севере Москвы

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