Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров

Фото: ГУ МЧС России по Москве

Россия, Московская область, Домодедово, Промышленная улица, 11с1 Карта всех событий

Площадь пожара на складе на юге Москвы увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 20 февраля.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 400 квадратных метров. Из здания были слышны хлопки и зафиксировано плотное задымление.

Видео: Telegram-канал «Новости Москвы»

По данным ГУ МЧС России по столице, на втором этаже трехэтажного здания загорелись деревянные поддоны. Для тушения огня к месту происшествия направлено более 50 человек, задействовано 20 единиц техники.

Напомним, о пожаре на складе по адресу улица Промышленная, дом № 11, строение 1 стало известно в субботу.

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