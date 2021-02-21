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Один человек пострадал в результате пожара на северо-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Один человек пострадал в результате пожара на северо-востоке Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Посланников переулок, 11/14 Карта всех событий

В результате пожара, который произошел на северо-востоке столицы, пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в квартире по адресу Посланников пер, 11/14. Спасательные службы организовали эвакуацию жильцов. Известно, что один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии, уточнил собеседник «ВМ».

Ранее сообщалось, что из пожара в Москве спасли двух детей.

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