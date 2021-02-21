Один человек пострадал в результате пожара на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, Посланников переулок, 11/14 Карта всех событий
В результате пожара, который произошел на северо-востоке столицы, пострадал один человек. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Возгорание произошло в квартире по адресу Посланников пер, 11/14. Спасательные службы организовали эвакуацию жильцов. Известно, что один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии, уточнил собеседник «ВМ».
Ранее сообщалось, что из пожара в Москве спасли двух детей.
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