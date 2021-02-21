Двух детей спасли из загоревшегося дома на северо-востоке Москвы

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Россия, Москва, 7-я Парковая улица, 3/9 Карта всех событий

Пожарные спасли двоих детей из загоревшегося дома на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 21 февраля.

Уточняется, что всего из огня были спасены шесть человек. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Также известно, что пожарные локализовали возгорание на площади 15 квадратных метров, после огонь был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что инцидент с возгоранием в одной из квартир жилого дома произошел утром 21 февраля по адресу 7-я Парковая улица, дом 3/9.

Читайте также: Пожар на складе в Балашихе локализовали на площади 300 квадратных метров