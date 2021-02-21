Спецтехника начнет сплошное подметание и обработку столичных улиц в 16:00
До полуночи понедельника, 22 февраля, прирост снега в столице составит до четырех сантиметров. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.
Так, в 16:00 коммунальная техника начнет сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.
Водителей призвали быть внимательнее на дорогах и с пониманием отнестись к работе городских служб, а также не создавать помех колоннам уборочной техники.
Ранее сообщалось, что в течение дня и предстоящей ночью в столичном регионе может выпасть до 4 миллиметров осадков, что составит свыше 11 процентов от месячной нормы февраля.
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