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Спецтехника начнет сплошное подметание и обработку столичных улиц в 16:00
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Спецтехника начнет сплошное подметание и обработку столичных улиц в 16:00

Юлия Ямпольская

Город

До полуночи понедельника, 22 февраля, прирост снега в столице составит до четырех сантиметров. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, в 16:00 коммунальная техника начнет сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

Водителей призвали быть внимательнее на дорогах и с пониманием отнестись к работе городских служб, а также не создавать помех колоннам уборочной техники.

Ранее сообщалось, что в течение дня и предстоящей ночью в столичном регионе может выпасть до 4 миллиметров осадков, что составит свыше 11 процентов от месячной нормы февраля.

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