Экипажу подавшего сигнал бедствия траулера в Баренцевом море ничего не угрожает

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Вспомогательные устройства на судне Polaris, которое потеряло ход в Баренцевом море, находятся в рабочем состоянии. Угрозы жизни экипажу нет. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области.

— На потерявшем в Баренцевом море ход судне Polaris вспомогательные устройства в работе, угрозы жизни и здоровья экипажа нет, связь с судном устойчивая, судно в группе судов, ведущих промысел, — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Также в пресс-службе отметили, что работу по буксировке координирует МСКЦ Мурманска. Ориентировочно к 19:00 спасательное судно прибудет к месту происшествия.

Ранее сообщалось, что рыболовецкий траулер подал сигнал бедствия в Баренцевом море. На его борту находятся десять человек экипажа.

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