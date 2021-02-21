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«Синдром ущербности»: Соседов высказался о богатых артистах
Сергей Соседов раскритиковал российских артистов / Фото: ТК «Россия»

«Синдром ущербности»: Соседов высказался о богатых артистах

Юлия Курганова

Звезды

Музыкальный критик Сергей Соседов сказал, что российские артисты, которые владеют роскошными квартирами и яхтами и выставляют свое богатство напоказ, не имеют чувства такта и вкуса. Они не понимают, что неприлично кичиться своим материальным благосостоянием.

— Многие наши артисты вышли из грязи в князи: они были бедными, а потом быстро разбогатели и стали хвалиться этим. Показывают свои замки, золотые унитазы и ванны. Они не понимают, что это неприлично, это синдром ущербности, — заявил Соседов в интервью на Youtube-канале.

Он отметил, что на Западе миллиардеры никогда не показывают свое богатство, они носят простые футболки и стертые кеды.

По словам критика, российские звезды, которые демонстрируют свою роскошную жизнь, просто плохо воспитаны. Также большинство из них выросло в советское время, где этого не было, и теперь им хочется таким образом показать, чего они добились.

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богатствороссийские артистыСергей Соседов
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