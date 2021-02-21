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Семь человек погибли в авиакатастрофе в Нигерии
Фото: АГН «Москва»

Семь человек погибли в авиакатастрофе в Нигерии

Никита Абрамов

Происшествия

В результате крушения самолета ВВС Нигерии около аэропорта в Абудже погибло семь человек.

— Подтверждаем, что самолет ВВС Нигерии Beechcraft King Air B350i потерпел крушение, возвращаясь в аэропорт Абуджи после сообщений об отказе двигателя в ходе полета в Минну. Службы экстренного реагирования уже на месте. К сожалению, все семь служащих, находившихся на борту, погибли, — говорится в Twitter-аккаунте ВВС Нигерии.

Отмечается, что начальник штаба ВВС Нигерии распорядился о немедленном начале расследования авиакатастрофы.

Ранее сообщалось о крушении самолета недалеко от столичного аэропорта в Нигерии. Пилоту удалось отвести аппарат от жилых домов в поле, где самолет взорвался.

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