Дептранс рассказал о конкурсе в честь Дня защитника Отечества

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Москвичам рассказали о конкурсе, который запустил столичный департамент транспорта в честь Дня защитника Отечества. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает Telegram-канал ведомства.

Горожане смогут поделиться вариантами того, как провести праздник. Так, им нужно рассказать, какие места можно посетить в этот день с отметками станций метро.

— Можете доехать до «Алексеевской» и своими силами взобраться на шпиль Останкинской телебашни? Добраться до Северного речного вокзала, нырнуть в реку и уплыть в Питер? Ждем только неправильные ответы, — написали в ведомстве.

Участники получат 10 сертификатов в картинг-клуб, два сертификата на поход в фитнес-клуб, пять сертификатов на онлайн-курс «Техника речи» от «Останкина», а также сертификат на 10 тысяч рублей в сувенирном магазине московского метро на «Маяковской».

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