Мосгорнаследие подготовило экскурсию по столице ко Дню защитника отечества

Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Романов переулок, 3с1 Карта всех событий

Мосгорнаследие подготовило для жителей столицы маршрут ко Дню защитника отечества. Участники экскурсии смогут совершить прогулку по Москве вместе с чат-ботом проекта «Прогулки со Львом-хранителем», который расскажет о военных подвигах, совершенных в городе.

Для начала экскурсии нужно зайти в Telegram-канал и нажать кнопку «Маршрут к 23 Февраля». Возле каждого пункта маршрута чат-бот будет показывать архивные фотографии и справки про объекты.

— Вместе с виртуальным гидом Львом-хранителем можно прогуляться к памятным местам, которые связаны с легендарными военачальниками и героями сражений. 23 февраля мы предлагаем вспомнить подвиги воинов, участвовавших в Отечественной войне 1812 года, а также в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, ― рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что прогулка протяженностью более восьми километров займет около двух часов.

Первым пунктом маршрута станет дом № 3 в Романовом переулке, где жили маршалы Советского Союза Семен Буденный, Василий Чуйков и Климент Ворошилов. Далее чат-бот проведет москвичей до здания Минобороны, где находится мемориальный кабинет-музей Георгия Жукова.

Экскурсия продолжится у музея-панорамы «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте. Экспозиция выставки расскажет о деталях сражений Отечественной войны 1812 года. А завершится экскурсия у Триумфальной арки, которая была построена в честь победы в русско-французской войне, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Депо, коты-хранители и ретропоезд: в Москве возобновили экскурсии по ночному метро