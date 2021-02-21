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Мосгорнаследие подготовило экскурсию по столице ко Дню защитника отечества
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Мосгорнаследие подготовило экскурсию по столице ко Дню защитника отечества

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Романов переулок, 3с1 Карта всех событий

Мосгорнаследие подготовило для жителей столицы маршрут ко Дню защитника отечества. Участники экскурсии смогут совершить прогулку по Москве вместе с чат-ботом проекта «Прогулки со Львом-хранителем», который расскажет о военных подвигах, совершенных в городе.

Для начала экскурсии нужно зайти в Telegram-канал и нажать кнопку «Маршрут к 23 Февраля». Возле каждого пункта маршрута чат-бот будет показывать архивные фотографии и справки про объекты.

— Вместе с виртуальным гидом Львом-хранителем можно прогуляться к памятным местам, которые связаны с легендарными военачальниками и героями сражений. 23 февраля мы предлагаем вспомнить подвиги воинов, участвовавших в Отечественной войне 1812 года, а также в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, ― рассказал глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что прогулка протяженностью более восьми километров займет около двух часов.

Первым пунктом маршрута станет дом № 3 в Романовом переулке, где жили маршалы Советского Союза Семен Буденный, Василий Чуйков и Климент Ворошилов. Далее чат-бот проведет москвичей до здания Минобороны, где находится мемориальный кабинет-музей Георгия Жукова.

Экскурсия продолжится у музея-панорамы «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте. Экспозиция выставки расскажет о деталях сражений Отечественной войны 1812 года. А завершится экскурсия у Триумфальной арки, которая была построена в честь победы в русско-французской войне, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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