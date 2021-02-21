«Пусто и безвкусно»: Соседов раскритиковал концерты Киркорова и Баскова

Сергей Соседов призвал россиян вообще не ходить на концерты / Фото: sosedov.tv/

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что счастлив от отсутствия концертов популярных артистов. Он считает, что они вообще не нужны, зрители не должны тратить на это свои деньги.

— К сожалению, вкус зрителей очень испорчен. Не надо ходить на попсовые концерты, не нужно ходить на Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Их выступления имеют плохой художественный уровень, это пусто и безвкусно. За внешними богатыми атрибутами — перьями и стразами — ничего нет, кроме мишуры и пустоты, — сказал журналист в интервью на Youtube-канале.

По мнению Соседова, сейчас нет достойных артистов уровня Клавдии Шульженко и Муслима Магомаева. Современные звезды воспринимают зрителей как «дойную крову», они для них просто источник дохода.

Критик отметил, что признание в любви своим поклонникам на концертах от российских певцов является просто элементом шоу, они неискренни в этом.

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