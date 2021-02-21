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Сборная России по водному поло не смогла отобраться на Олимпаиду в Токио
Фото: olympic.org

Сборная России по водному поло не смогла отобраться на Олимпаиду в Токио

Никита Абрамов

Спорт

Мужская сборная России по водному поло уступила в серии пенальти команде Хорватии в матче олимпийской квалификации. Таким образом российские ватерполисты не смогли отобраться на четвертые летние Олимпийские игры подряд.

В матче российская команда боролась с хорватской за третье место. Основное время встречи в Роттердаме закончилось со счетом 11:11. Хорваты одержали победу в серии пенальти.

Последний раз мужская сборная России по водному поло выступала на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Там спортсменам удалось завоевать бронзовые медали.

На ОИ-2020 в Сиднее сборная России завоевала серебро.

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