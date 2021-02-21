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Движение на Дербеневской набережной восстановили после ДТП
Фото: АГН «Москва»

Движение на Дербеневской набережной восстановили после ДТП

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Дербеневская набережная, 13/17к1 Карта всех событий

Движение на Дербеневской набережной восстановили после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее стало известно, что три автомобиля, в том числе грузовик, столкнулись на Дербеневской набережной в районе дома 13/17. Водителей предупредили, что движение было ограничено в сторону Садового кольца.

Информации о пострадавших не поступало.

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