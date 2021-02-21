«Не хватает взбалмошности»: Арзамасова предстала перед поклонниками в новом образе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Актриса Елизавета Арзамасова опубликовала новое фото. На нем звезда предстала перед своими поклонниками в новом образе.

— Как-то одна экстравагантная барышня сказала, что мне не хватает взбалмошности. Не знаю, чем она в хозяйстве полезна, эта взбалмошность, — подписала пост в своем Instagram-аккаунте Арзамасова.

Подписчики написали множество хвалебных комментариев.

«Я вас всякую люблю! Главное — быть собой!»; «Лиза — прелесть»; «Еще есть непредсказуемость! Мне кажется, она уж точно вам, Лизочка, присуща»; «Волшебная фотография», — написали поклонники под постом.

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