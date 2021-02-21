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Прокуратура проверит сведения после ЧП с траулером в Баренцевом море
Фото:«Вечерняя Москва»

Прокуратура проверит сведения после ЧП с траулером в Баренцевом море

Юлия Ямпольская

Происшествия

Мурманская транспортная прокуратура проверит нормы безопасности при эксплуатации судна Polaris, которое потеряло ход из-за остановки основного двигателя в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что рыболовецкий траулер подал сигнал бедствия в Баренцевом море. На его борту находились десять человек экипажа. По предварительной информации, в воскресенье, 21 февраля, при промысловой работе у этого судна вышел из строя главный двигатель. Место нахождения траулера — 81 километр от Зубовской губы полуострова Рыбачий.

По итогам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, передает РИА Новости.

Читайте также: Экипажу подавшего сигнал бедствия траулера в Баренцевом море ничего не угрожает

транспортная прокуратурасудноБаренцево море
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