Прокуратура проверит сведения после ЧП с траулером в Баренцевом море

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Мурманская транспортная прокуратура проверит нормы безопасности при эксплуатации судна Polaris, которое потеряло ход из-за остановки основного двигателя в Баренцевом море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что рыболовецкий траулер подал сигнал бедствия в Баренцевом море. На его борту находились десять человек экипажа. По предварительной информации, в воскресенье, 21 февраля, при промысловой работе у этого судна вышел из строя главный двигатель. Место нахождения траулера — 81 километр от Зубовской губы полуострова Рыбачий.

По итогам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, передает РИА Новости.

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