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«Локомотив» обыграл «Тамбов» и вышел в 1/4 финала Кубка России по футболу
Фото: twitter.com/fclokomotiv

«Локомотив» обыграл «Тамбов» и вышел в 1/4 финала Кубка России по футболу

Юлия Ямпольская

Спорт

Московский «Локомотив» крупно обыграл «Тамбов» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу.

Матч, который прошел в столице, завершился со счетом 3:0. Голами отметились Пабло (27-я минута), проводивший свой первый официальный матч за московский «Локомотив», Франсуа Камано (58-я минута) и Гжегож Крыховяк (82-я минута).

Соперник московской команды по 1/4 финала Кубка России определится по итогам жеребьевки.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» обыграло столичный «Спартак» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

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ФК «Локомотив»матч«Тамбов»
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