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Коммунальщики начали очередное подметание улиц Москвы от снега
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Коммунальщики начали очередное подметание улиц Москвы от снега

Татьяна Плотникова

Город

Столичные городские службы приступили к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Об этом вечером воскресенья, 21 февраля, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

В случае необходимости цикл работ повторят.

Водителей просят с пониманием отнестись к работе коммунальной техники и не создавать помех при прохождении колонн.

Уборка улиц Москвы от снега / Видео: Комплекс городского хозяйства Москвы

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, что до полуночи понедельника, 22 февраля, прирост снега в столице составит до четырех сантиметров. В связи с этим в 16:00 коммунальная техника провела первое за день сплошное механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий.

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