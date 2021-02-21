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МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении верификационной работы на атомных объектах
Фото: pixabay.com

МАГАТЭ и Иран договорились о продолжении верификационной работы на атомных объектах

Татьяна Плотникова

В мире

Власти Ирана и представители Международного агентства по атомной энергии достигли соглашения о продолжении верификационной деятельности на его ядерных объектах. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказал генеральный директор ведомства Рафаэль Гросси.

Как написал Гросси в своем Twitter, переговоры в Тегеране «дали хороший результат», стороны заключили временное техническое согласие.

В рамках достигнутых договоренностей МАГАТЭ продолжит необходимую верификацию и мониторинг в Иране.

В совместном заявлении МАГАТЭ и Организации атомной энергии Ирана говорится, что Тегеран продолжит выполнять соглашение о всеобъемлющих гарантиях агентства в полной мере. Власти государства также подтвердили, что достигли «временного понимания» с МАГАТЭ по мониторингу ядерных объектов.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Иран должен немедленно «разморозить» свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе. В пресс-службе ведомства обратили внимание, что СВПД (также «ядерная сделка») выдержала проверку временем и нападки со стороны предыдущей администрации Соединенных Штатов.

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Иранатомная отрасльэнергетика
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