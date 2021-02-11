«Реальный сценарий»: кому США могут объявить ограниченную ядерную войну

Фото: pixabay.com

Российский МИД допустил возникновение «ограниченных ядерных войн» в связи с нежеланием Запада в полной мере подтверждать неприемлемость данных вооруженных конфликтов. Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал «Вечерней Москве», насколько реальна угроза локальной ядерной войны, где она произойдет и кто может стать ее участниками.

В каком случае Запад решится на локальную ядерную войну с Россией?

По мнению политолога, заявление МИД РФ о возможности ограниченного ядерного конфликта не является преувеличением.

— Это вполне реальная перспектива, учитывая весь опыт предыдущего взаимодействия с Западом. Из него следует, что если у западных стран есть военное преимущество, они его обязательно используют. Простой пример — ядерный удар по уже, по сути, побежденной Японии в конце Второй мировой войны. Эта атака не имела за собой никаких оснований, — сказал Коровин.

Он обратил внимание, что Запад позволяет себе действовать агрессивно, когда не боится получить ответный удар и сопровождающий его непоправимый ущерб. Так возникли ограниченные ядерные войны — они стали более «приемлемой» альтернативной глобальных противостояний.

— Глобальный ядерный удар, нанесенный ядерной триадой (оснащенные ядерным оружием стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы — прим. «ВМ») со стороны Запада по России, повлечет за собой неминуемый глобальный ответ РФ с использованием всевозможных средств и носителей, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что решимость западных государств определяется наличием у них преимущества по числу военных баз, по частоте их размещения и по доминированию в отдельных регионах мира. Иначе говоря, США или их союзники, получившие разрешение от Вашингтона, могут развязать региональный ядерный конфликт, чтобы достичь военного успеха в своих целях.

— Это действительно реальная стратегия, которая рассматривается и в рамках военных игр, и в рамках стратегических учений командования США. Это реальный сценарий, который выгоден Западу, странам НАТО и особенно Америке как главному мировому агрессору, которым она остается уже около ста лет, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Фото: The U.S. Army

Где может развернуться ядерная баталия?

Валерий Коровин выразил мнение, что Израиль с дозволения США может применить ядерное оружие против своих противников, к которым относится ряд стран ближневосточного региона. Боевая цель номер один и для Тель-Авива, и для Вашингтона — Иран.

— Иран и его территории — первые на очереди, учитывая агрессивный настрой Израиля к Тегерану и невменяемость американского руководства, — отметил политолог.

По его словам, Ирану грозит ядерная война в связи с тем, что для американцев он стал брешью в санитарном кордоне вокруг России. Исламскую республику окружает множество военных баз США и их союзников, что дает Вашингтону стратегический контроль. Однако юг Ирана не закрыт, что очень раздражает Америку, так как эта «брешь» дает России гипотетическую возможность выйти в Индийский океан.

— Это, в свою очередь, создает уязвимость в системе и разрушает монополию США на доминирование в мировом океане. Поэтому Штаты хотят ликвидировать Иран как суверенное государство, как геополитический субъект, как потенциального союзника РФ, — пояснил Коровин.

Фото: pixabay.com

Заступится ли Россия за первую жертву?

Вопрос участия Москвы в региональном ядерном конфликте — спорный, считает политолог. Дело в том, что на сегодняшний день Россия живет политикой невмешательства в чужие дела других стран. РФ включается в геополитические процессы только под давлением очевидных обстоятельств. Современная история знает всего пару примеров таких случаев: признание Россией Абхазии и Южной Осетии в 2008 году и возвращение Крыма, напомнил собеседник «ВМ».

— Эта нейтральность дает американцам основания верить в то, что Россия не станет вмешиваться и в вооруженные конфликты за пределами своих территорий. Например, Израиль с разрешения США наносит ядерный удар по Ирану. Американцы про себя думают: «Ну и что? Ну всего-то один удар! Подумаешь, две-три бомбы скинули! Ну погибли там несколько миллионов иранцев. Ну и сидите в своей России спокойно, у вас там своих проблем хватает, — пояснил эксперт логику мышления американских властей.

Читайте также: Катастрофа для всех: какой будет экономическая война между Китаем и США