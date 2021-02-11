Катастрофа для всех: какой будет экономическая война между Китаем и США

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Глава Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом допустил катастрофу для всего мира в случае возникновения конфликта между КНР и Америкой. «Вечерняя Москва» обсудила это заявление с научным руководителем Института региональных проблем Дмитрием Журавлевым, который рассказал, что это может быть за конфликт и как он отразится на России.

«Голый король»: почему Соединенные Штаты боятся китайцев

Для Байдена Китай — не проблема номер один, считает политолог. По его словам, новоиспеченный глава Белого дома ратует за «великий светлый мир», а вот сохранением отечественной промышленности он не озабочен.

— Присутствие Китая означает, что товары в Штатах будут китайские. А это безработица, сокращение производства и прочие последствия. Но за Байденом стоят финансисты, и вот им, наоборот, выгодны товары из КНР. Ими можно обеспечить внутренний рынок, а все излишки пойдут в финансовый сектор. На эти средства будут куплены акции, облигации, которые принесут огромные доходы, по сути, за практически «ничегонеделание», — пояснил эксперт.

По его мнению, противостояние Вашингтона и Пекина возникло из-за далекоидущих планов и амбиций последнего. Новая власть в Америке получила установку: «Китай — союзник, а не враг», однако в последнее время КНР стала в открытую претендовать на мировое господство.

— На последнем съезде Коммунистической партии Си Цзиньпин, если коротко, сказал: «Время накопления ресурсов прошло. Пришло время показать им всем». Но «показывать» Китай будет только экономическими силами, поскольку он — не военная страна ни по характеру, ни по объемам вооруженных сил. США не видят военной угрозы, но, с другой стороны, зачем вообще нужна война стране, которая великолепно развивает свою экономику? — задался вопросом Журавлев.

Таким образом, продолжает он, Пекин пытается стать экономическим мировым лидером. Если его отношения с США ухудшатся, Китай пойдет к своей цели более прямым путем, причем его не остановят даже противники действующей в республике власти, которых американцы «активно подкармливают».

— То есть если Китай станет лидером, то дело не в том, что его промышленность станет основной в мире. Дело в том, что главная фишка США — торговля деньгами и безопасностью — перестанет работать. И Штаты перестанут быть лидерами, — подчеркнул собеседник «ВМ». — Сейчас Штаты говорят КНР: «Покупайте наше оружие, а не то мы его применим против вас. Держите ваши основные средства в долларах, иначе мы обидимся». Но стоит Китаю выйти в лидеры, все эти причитания перестанут работать.

По мнению Журавлева, американцы страшатся замаха Пекина. Реальная катастрофа случится, когда мир признает Китай одним из двух лидеров, где второй лидер, причем военный, а не экономический, — Россия.

— Тогда выяснится, что реальная экономика США умирает уже лет сорок. Тогда станет ясно, что король-то голый. Поэтому Вашингтон хочет «удушить» китайцев в своих объятиях, привлекая их товары, снижая себестоимость жизни у себя, но не давая им развернуться слишком сильно, — уточнил политолог.

Фото: Whitehouse

Любовь по Фрейду

Между Соединенными Штатами и Китаем, по словам эксперта, наблюдается противостояние и вместе с тем взаимовыгодная дружба. Журавлев называет это «любовью по Фрейду». В то время как Штаты готовы и хотят союзничать с Пекином, при условии, что они останутся первыми на мировой арене, КНР ставит ультиматумы и грозится выйти в лидеры.

— Китайцы говорят: «Если наша промышленность перестанет поставлять вам товары, вы все голые ходить будете, без наших джинсов», — отметил политолог.

Могут ли США и Китай поругаться навсегда?

Американская экономика страдает от того, что у нее практически нет своего производства. Именно поэтому присутствие китайских товаров так необходимо, отмечает Журавлев. Он выразил мнение, что КНР не оставит американский рынок насовсем, ведь «кто станет убегать от своих денег». Однако вполне возможно экономическое давление.

— Любой резкий переход для США будет очень болезненным. Были джинсы, а теперь их нет, — пояснил политолог.

Катастрофа у них — катастрофа у всех

Как рассказал Журавлев, Си Цзиньпин однажды обратил внимание на то, что если объемы поставок китайских товаров в Европу (по Великому шелковому пути — прим. «ВМ») сравняются с объемами поставок в США, то тогда с американцами можно будет распрощаться. Великий шелковый путь охватывает примерно дюжину стран и, по словам эксперта, является огромным и очень важным для всего мира проектом.

— США и Китай исторически верят, что весь мир и есть они. Катастрофа у них — катастрофа у всех. Китай «владеет» Африкой, США — Латинской Америкой, обе стороны активно окучивают разные страны Азии, Европа по большей части принадлежит Америке, но и от дешевых китайских товаров она не откажется. Главное, чтобы их постоянно поставляли, — отметил Журавлев.

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Не Пекином единым. Чем США могут ответить на ультиматумы Китая

Америка в попытке перехитрить Китай может обратиться к Индии, допустил политолог.

— Там стартовые возможности лучше, чем в КНР, из-за уровня жизни. Чем он ниже, тем рентабельнее производство, — пояснил он.

По его словам, еще экс-глава Белого дома Дональд Трамп «заигрывал» с индийскими ресурсами. При этом желание сотрудничать с Индией для ограничения мощи Китая по-прежнему актуально.

— Поэтому американцы будут максимально дружить с китайцами, но намекая: «Ребята, будете плохо себя вести — будем дружить с индусами», — сказал эксперт.

При чем здесь Россия и что грозит ей?

Если Вашингтон может заручиться поддержкой Нью-Дели, Пекин будет более активно жать руку Москве, считает эксперт. По словам Журавлева, Китай в случае конфликта с США не только поведет свои товары в Европу, но и, что не менее важно, в Россию.

— Россия для Китая сейчас — главный союзник. Мы можем воевать с США. Не будем, но можем. Само наличие этого факта дает КНР свободу действий. Более того, 20 из 30 дорог Великого шелкового пути пойдет либо по нашей земле, либо по нашей воде. Нам и Китаю важен этот транзит: он дает нам деньги, а китайцам — свободу от Америки, — полагает специалист.

Для России и ее граждан выгодны любые исходы, даже плачевные для обеих участниц противостояния (КНР и США), уверен Журавлев. По его мнению, это связано с тем, что РФ как бы зависла над всей ситуацией и просто наблюдает со стороны. Пассивность в этом случае оказывается победным вариантом, считает политолог.

— Мы та обезьяна из китайской притчи, которая сидит на дереве и смотрит, как звери грызут друг друга. Выигрывает тот, кто не участвует в борьбе, — заключил эксперт.

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